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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نبات يمكنه علاج السرطان.. تعرف عليه! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
توصلت دراسة إسبانية إلى أن المستخلصات النباتية لأوراق نبات "فيسميا باكسيفرا Vismia baccifera" تقتل أورام الكبد في المختبر.
ويحتوي هذا النبات، الموجود في غابات الأمازون بكولومبيا، على إمكانات هائلة لعلاج سرطان الكبد، وفقًا للباحثين في جامعة إقليم الباسك.
يدفع النبات الخلايا السرطانية نحو "الانتحار" دون الإضرار بالأنسجة السليمة وتجنب الآثار الجانبية الكثيرة والمؤلمة للعلاج الكيميائي.
وتمت معالجة الخلايا السرطانية في الكبد البشري بمستخلص أوراق "فيسميا باكسيفرا" في المختبر.
وقالت الدكتورة جينيفر تريبيانا، مؤلفة الدراسة: "في الوقت الراهن هناك اهتمام كبير بتحديد المركبات المشتقة من النباتات التي يمكن استخدامها كعوامل علاج كيميائي مع قدرتها على منع نمو الأورام أو لعلاج ورم خبيث على سبيل المثال".
تحدث الأورام الخبيثة عندما ينتشر السرطان بسبب تطور الأورام بعيدًا عن المكان الأساس للمرض في الجسم.
وأضافت الدكتورة تريبيانا أن: "السكان الأصليين يستخدمون هذا النبات بسبب خصائصه المضادة للالتهابات أو لاضطرابات المسالك البولية أو الأمراض الجلدية، لكننا اخترناه لأنه في الدراسات السابقة رأينا أنه الأكثر قدرة على مقاومة الورم في خلايا سرطان الكبد".
ويُعتقد أن الالتهابات تؤدي إلى انتشار الخلايا السرطانية.
وتشير نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة Heliyon ، إلى أن نبات " فيسميا باكسيفرا" مُميت لخلايا أورام الكبد.
وينتج النبات مواد، مثل بيروكسيد الهيدروجين، التي توقف الخلايا السرطانية من الانقسام وتدمر الحمض النووي الخاص بها.
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