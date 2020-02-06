شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تسجل أفضل أداء في 13 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الأسهم اليابانية الخميس، أكبر مكاسبها في يوم واحد منذ أكثر من عام، في الوقت الذي تعززت فيه معنويات المستثمرين بفضل خفض الصين رسوماً جمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مما أزاح بعضاً من الأجواء السلبية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا.

وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.4 في المئة، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر ديسمبر / كانون الأول 2018. كما تقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.1 في المئة إلى 1736.98 نقطة، مسجلاً أيضاً أفضل أداء يومي في 13 شهراً. وبلغ حجم التعاملات على المنصة الرئيسية للسوق 3.05 تريليون ين (27.7 مليار دولار) وهو الأعلى منذ 13 ديسمبر / كانون الأول.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية. وتصدرت قطاعات التأمين والنفط ومنتجات الفحم والآلات الدقيقة قائمة الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات.

وواصلت الأسهم مكاسب حققتها في وقت سابق، بعد أن قالت الصين إنها ستخفض رسوماً جمركية بواقع النصف على بعض السلع الأمريكية اعتباراًَ من 14 فبراير /شباط، تزامناً مع تعهدات أمريكية بخفض رسوم على بعض السلع الصينية بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق تجارة جزئي في أواخر الشهر الماضي.

وقفز سهم بان باسيفيك إنترناشيونال هولدينجز 17.7 في المئة، بعد أن رفعت الشركة الأم لمتاجر «دون كيشوت» توقعات أرباحها التشغيلية للسنة المنتهية في يونيو/حزيران. وخالف الاتجاه العام للصعود سهم «دينا» الذي نزل 9.7 في المئة بعد أن جنبت الشركة التي في شراكة مع نينتيندو 49.4 مليار ين شطباً لأصول، مع ضعف أنشطتها للألعاب الإلكترونية في سوق الهواتف المحمولة المتشبع باليابان.