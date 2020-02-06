مقتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران في قصف «إسرائيلي» قرب دمشق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 12 مقاتلاً من المجموعات الموالية لإيران في قصف«إسرائيلي» استهدف ليل الأربعاء مواقع قرب العاصمة السورية دمشق وفي جنوب سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وأوضح المرصد أنّ سبعة مقاتلين أجانب قتلوا في منطقة الكسوة جنوب دمشق حيث تتواجد قوات إيرانية ومجموعات موالية لها. كما أشار إلى مقتل خمسة سوريين ينتمون لمجموعة موالية لإيران في منطقة إزرع التابعة لمحافظة درعا في جنوب البلاد.

وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) «فجر اليوم الخميس، تصدت وسائط دفاعنا الجوي لموجتين من العدوان الجوي، استهدفتا بعض مواقعنا العسكرية في محيط دمشق ومواقع عسكرية في محيط درعا والقنيطرة وريف دمشق». وأسفر الهجوم، وفق المصدر عن «إصابة ثمانية مقاتلين بجروح». من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل حول مواقعهم أو جنسياتهم.

وقال متحدث باسم «الجيش الإسرائيلي» رداً على سؤال لوكالة فرانس برس «نحن لا نعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية».