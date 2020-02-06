شكرا لقرائتكم خبر عن فايولا ديفيز في دور ميشال أوباما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تؤدي الممثلة فايولا ديفيز الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، دور ميشال أوباما في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج محطة «شوتايم» يستعرض حياة زوجات الرؤساء الأمريكيين.

رشحت ديفيز ـ 54 عاماً ـ ثلاث مرات للفوز بجائزة أوسكار، ونالتها عام 2017 عن فيلم «فنسيز»، إضافة إلى جائزة «إيمي» 2015، عن دورها في مسلسل «هاو تو غيت اواي ويذ موردر» الذي يعرض الموسم السادس والأخير منه في الربيع المقبل.

وبحسب تغريدة «شو تايم» ستكون ديفيز المنتجة المنفذة أيضاً للمسلسل الذي يحمل اسم «فيرست ليديز..الحياة في الجناح الشرقي للبيت الأبيض» حيث مكاتب السيدة الأولى. وسيركز الموسم الأول على إليانور روزفيلت وبيتي فورد وميشال أوباما التي كانت محور فيلم قصير أنتج العام 2016، بعنوان «الموعد الأول» تناول بداية علاقتها بباراك أوباما. وتعد السيدة الأولى سابقاً من أكثر الشخصيات شعبية في الولايات المتحدة إذ بيعت أكثر من 11,5 مليون نسخة من كتاب مذكراتها «بيكومينغ».

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