ريو دي جانيرو تشارك رسالة سلبية عن المدينة على «إنستجرام» بالخطأ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سائح تعرض للسرقة خلال تمضيته إجازة في ريو دي جانيرو رسالة سلبية عن المدينة على الإنترنت، فما كان من مجلس السياحة الوطني في البرازيل إلا أن شاركها على حسابه في «إنستجرام» عن طريق الخطأ.

ويبدأ المنشور الذي كتبه المستخدم «ويذلاي» بـ«ريو مدينة جميلة جداً»، ما جعل القسم المسؤول عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في مجلس السياحة البرازيلي يضغط على خاصية «مشاركة» قبل إكمال قراءته. لكن المنشور جاء فيه أيضاً «إلا أن الجمال وحده ليس كافياً»، فخلال إقامة لمدة ثلاثة أيام «تعرضت أنا وعائلتي للسرقة، وشهدت شقيقتي البالغة من العمر تسع سنوات عملية سطو عنيفة. لا أستطيع أن أوصي بزيارة مدينة شعرت فيها بالخوف من مغادرة الفندق». أبقى مجلس السياحة الرسالة على حسابه في «إنستجرام»، لفترة طويلة كانت كافية لكي تنتشر على نطاق واسع قبل حذفها. وقال المجلس في بيان «تمت مشاركة هذه الرسالة عن طريق الخطأ». مضيفاً أنه ينوي في الواقع «الإعلان عن انخفاض جرائم العنف في البرازيل العام الماضي».

وتشتهر ريو دي جانيرو التي تجذب ملايين السياح سنوياً بجمالها الخلاب وشواطئها الذهبية، إلى جانب ارتفاع نسب الجريمة والعنف. وسجلت فيها

ما يقرب من 4 آلاف جريمة قتل، و120500 عملية نشل العام الماضي، وتعتبر النسبة تراجعاً بـ 19% عن إحصاءات 2018.