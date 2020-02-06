هيئة الكتاب تبحث استضافة الشارقة في المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت هيئة الشارقة للكتاب مساء أمس الأول وفداً مكسيكياً ممثلاً لمعرض المكسيك للكتاب (فيل) 2020 الذي تستضيفه مدينة وادي الحجارة، لبحث آليات التحضير لفعاليات الشارقة ضيف شرف المعرض في دورته ال34.

واستقبل الوفد، أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة بحضور كل من ماريسول شولز مانوت، مديرة معرض (فيل)، حيث استعرضت الهيئة الفعاليات التي تعتزم تنظيمها طوال أيام المعرض.

وقال العامري: «يشكل حضور الشارقة ضيف شرف المعرض، حدثاً استثنائياً للمشهد الثقافي العربي والإماراتي، إذ تقدم الإمارة صورة متكاملة للحراك الإبداعي العربي وتاريخه الثقافي المتنوع، وتكشف جذور الهوية الإماراتية في أحد أكبر وأبرز الفعاليات الجماهيرية والثقافية في أمريكا اللاتينية بصورة عامة».

وأضاف العامري: «تؤكد زيارة الوفد المكسيكي للشارقة لبحث جدول فعاليات مشاركتها في المعرض، حرص المكسيك على الاحتفاء بالمنجز الثقافي العربي، والمشروع الحضاري لإمارة الشارقة الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوجيهات ورؤى توجت الإمارة ضيفاً مميزاً ومشرفاً على أبرز مدن الثقافة العالمية، وأكدت على ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار عبر الكتاب مع مختلف بلدان وشعوب العالم».

وكانت الشارقة تسلمت راية لقب ضيف شرف المعرض من الهند، ضيف شرف المعرض للعام 2019، حيث سلم السفير الهندي في المكسيك راية اللقب للعامري، خلال حفل رسمي شهد إطلاق الشعار الخاص بمشاركة الشارقة والذي حمل عبارة «مرحباً بالجميع».