طائرة تنشطر إلى 3 أجزاء لدى هبوطها في إسطنبول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل شخص، أصيب 157 آخرون على الأقل، أمس الأربعاء، بجروح عندما انشطرت طائرة ركاب كانت تقل 177 شخصاً، إلى ثلاثة أجزاء، واشتعلت فيها النيران بعدما خرجت عن المدرج، إثر هبوطها في مطار صبيحة الدولي في مدينة إسطنبول التركية، في وقت تسبب فيه انهيار ثلجي شرقي البلاد، في مصرع 28 شخصاً غالبيتهم من رجال الإنقاذ.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة «بيغاسوس» الخاصة إلى ثلاثة أجزاء، واشتعلت فيه النيران، بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوجشن الدولي على الضفة الآسيوية لإسطنبول. وأشارت وسائل إعلامية إلى سقوط عشرات الجرحى، فيما أكدت مصادر رسمية مقتل شخص واحد حتى الآن. وأوضحت مصادر، أن الطائرة كانت تقل 177 راكباً إضافة إلى ستة هم أفراد الطاقم.

وقال حاكم محافظة إسطنبول علي يرليكايا في بيان، إن «سيارات الإسعاف التابعة لنا نقلت 120 مصاباً إلى مستشفيات المنطقة».

وكانت الطائرة آتية من أزمير غربي تركيا، ويرجح أنها خرجت عن المدرج، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على إسطنبول.

وأظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلامية أناساً يحوطون بالطائرة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن عناصر الإطفاء أخمدوا الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث. وأغلق المطار أمام الرحلات وتم تحويل الطائرات إلى مطار إسطنبول الدولي الواقع على ضفتها الأوروبية.

من جهة أخرى، لقي 23 شخصاً على الأقل، مصرعهم، أمس، في انهيار ثلجي شرقي تركيا على مدنيين، وعشرات من رجال الإنقاذ الذين أرسلوا لإخراج ضحايا من الموقع نفسه الذي شهد انهياراً أوقع خمسة قتلى آخرين، أمس الأول.

وقال محافظ فان، محمد أمين بيلميز، إنه تم انتشال جثث 14 من رجال الإنقاذ، و9 مدنيين في موقع الانهيار، حيث أرسلوا للمساعدة في إخراج حافلة صغيرة انهارت عليها الثلوج في وقت متأخر الثلاثاء. ولقي خمسة أشخاص كانوا في الحافلة الصغيرة حتفهم، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 28.

وأوضح المحافظ، إن جهود الإنقاذ مستمرة، رغم الطقس الرديء، وصعوبة التنقل، في حين عرضت التلفزيونات مشاهد الثلج المتساقط على الجبال. وقال مسؤولون، إنه عثر على 30 شخصاً أحياء، إثر الانهيار الثلجي، ونقلوا إلى المستشفى، فيما تتزايد المخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا. وأرسلت هيئة الكوارث الحكومية العشرات من عمال الإنقاذ، بعد الانهيار الأول، بينما قام ضباط الدرك ورجال الإطفاء بتقديم المساعدة. وأفادت وسائل إعلامية، بأن السكان في المناطق المجاورة انضموا أيضاً إلى جهود الإنقاذ.(وكالات)