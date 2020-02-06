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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساحة التحرير ببغداد تدين استهداف خيام المعتصمين في الناصرية 8 قتلى من المتظاهرين بالنجف و«الساحات» تطالب بحماية الجيش تاريخ النشر: 06/02/2020 استمع

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