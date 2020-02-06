دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أفاد مرصد الزلازل الأردني، صباح الخميس، بوقوع هزة أرضية صباح الخميس في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال مدير مرصد الزلازل الدكتور محمود القريوتي في تصريح لـ "رؤيا"، ان الهزة الارضية كانت بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ، وضربت منطقة حيفا تحديدا ، على بعد نحو 150 كم عن العاصمة عمان "شمال غرب". وأشار القريوتي إلى أن هنالك احتمالية لشعور العديد من الأردنيين بالهزة الارضية. اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يحقق بالحريق الضخم الذي وقع في "وسط البلد".. صور وفيديو وأفاد ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح الخميس، انهم شعروا بهزة أرضية "خفيفة" صباح الخميس. وبحسب وسال اعلام عبرية، فقدذكر سكان في منطقة حيفا وعكا والقدس ووسط الاراضي المحتلة بأنه شعروا بحدوث الهزة صباح اليوم لثوان قليلة. وقال سكان في منطقة عكا إنهم استفاقوا على هزة قوية لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 ثوان.

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كانت هذه تفاصيل خبر مرصد الزلازل الأردني لـ "رؤيا": هزة أرضية بقوة 4 درجات ضربت "حيفا".. وشعر بها أردنيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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