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هذا الموضوع Fujifilm تطلق كاميرة X100V بمستشعر بدقة 26.1 ميجا بيكسل وسعر 1400 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
تنطلق كاميرة X100V الجديدة من Fujifilm بعدسات F2 ثابتة 23مم، كما تأتي بحجم صغير، وتضم مستشعر CMOS 4 الجديد بدقة 26.1 ميجا بيكسل، على أن تتميز بسعر 1400 دولار.
تتميز كاميرة X100V بتصميم صغير الحجم، وتضم الكاميرة مستشعر جديد إلى جانب عدسات F2 ثابتة 23مم، والتي تصل إلى بعد بؤري 35مم، أيضاً لن تدعم العدسات الثابتة التغيير بالتأكيد، إلا أن الكاميرة تأتي بملحقات تدعم تغيير البعد البؤري للعدسات.
أيضاً تتميز عدسات كاميرة X100V بفلاتر ND مدمجة، والتي تأتي بترقية جديدة عن النموذج السابق، حيث تتميز الآن بعدد 4 من نقاط التوقف، كما أن فلاتر ND تدعم الصور الثابتة فقط، أي لن تدعم تسجيل الفيديو.
وتأتي كاميرة X100V بميزة دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، عند 8 بت و 4:2:0 داخلياً وعند 10 بت و4:2:2 خارجياً عبر HDMI.
كما تضم الكاميرة مدخل للميكروفون، إلا أن إستخدام السماعات سيتطلب محول يدعم منفذ USB-C، أيضاً تأتي الكاميرة بميزة دعم أنماط Fujifilm في التصوير، مثل Eterna، و F-log، كما يتميز تصميم كاميرة X100V الخارجي من الألومنيوم وسبائك المغنيسيوم بألوان الأسود أو الفضي.
كاميرة X100V تضم أيضاً dial للتحكم اليدوي، مع dial جديد لدعم التحكم في ISO عن طريق الرفع والضبط ومن ثم الإغلاق من جديد بعض الضبط، كما إستبدلت كاميرة X100V اللوحة الخلفية بعصا للتحكم، ومن المقرر أن تتوفر بسعر 1400 دولار، مع تحسينات في البرمجيات.
المصدر
هذا الموضوع Fujifilm تطلق كاميرة X100V بمستشعر بدقة 26.1 ميجا بيكسل وسعر 1400 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
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