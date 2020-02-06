دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية تستعرض تصميم هاتف شاومي المرتقب MI 10 PRO ظهر على التقنية بلا حدود.

أول الصور الحية التي تؤكد على تصميم منحني في الإتجاهات الأربعة لشاشة هاتف MI 10 PRO المرتقب من شاومي، كما يتميز الهاتف بإطار نحيف في الجزء السفلي من الشاشة.

أكد Lu Weibing مؤخراً على خطط الشركة للإعلان قريباً عن سلسلة هواتف MI 10، واليوم تظهر أول الصور الحية لهاتف MI 10 PRO على Weibo والتي تستعرض تصميم الهاتف من أكثر من زاوية، كما تؤكد إنحناء الشاشة في الإتجاهات الأربعة، أيضاً تظهر الشاشة بإنحناء مرتفع إلى حد ما.

من جانب أخر لا تظهر كل الصور بوضوح كامل، حيث تأتي بعض التفاصيل ضبابية إلى حد ما، أيضاً تؤكد الصور الحية على تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، حيث يأتي ثقب الكاميرة في الجانب الأيسر من الشاشة.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن هاتف Mi 10 Pro ينطلق بمعالج Snapdragon 865 الجديد من كوالكوم، كما تدعم شاشة هذا الإصدار بمعدل تحديث 120Hz.

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ويضم هاتف Mi 10 Pro إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وهي من المواصفات التي قدمت سابقاً في بعض إصدارات شاومي مثل هاتف CC9 Pro، وMi Note 10.

ولقد أكدت تسريبات 3C على أن إصدارات 5G من سلسلة هواتف Mi 10 التي تأتي بنموذج رقم M2001J1E وأيضاً M2001J1C، ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، بينما تكشف الصور الحية عن شاحن بقدرة 65W.

وفي تقرير أخر نشر على شبكة الإنترنت، أشير إلى أن شاومي ستبدأ الحجز المسبق لهاتف Mi 10 Pro في 13 من فبراير الجاري، بينما ينطلق الهاتف للبيع في 18 من فبراير، أيضاً من المقرر أن تتوفر هواتف Mi 10 للبيع على شبكة الإنترنت.

المصدر

هذا الموضوع صور حية تستعرض تصميم هاتف شاومي المرتقب MI 10 PRO ظهر على التقنية بلا حدود.