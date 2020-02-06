شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يمنع تصدير الكمامات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فى الأردن، قرارا إلى المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجمارك الأردنية يمنع تصدير الكمامات.

وحسب موقع سبوتنيك، قال هايل عبيدات مدير عام المؤسسة، إن بعض الحالات تلجأ إلى تهريبها وهناك مصنع محلى لإنتاج الكمامات سيكون جاهزا الأسبوع المقبل ينتج ما يقل عن 10000 كمامة فى الساعة.

وأوضح عبيدات أن هناك مخزونا يكفى لما لا يقل عن 6 أشهر لجميع أنواع الكمامات، مؤكدا أنه "تم التنبيه على ضرورة الحفاظ على السعر المتعارف عليه للكمامات وما كان سعرها قبل شهر أو شهرين والذى يأتى من فواتير الاستيراد".

وقال أن "المواد الأخرى سواء غذائية أو علاجية أو ملابس ليس لديها الفرصة أن تكون ناقلا لمكورات فيروس كورونا لأنه يعيش 48 ساعة أو أقل فى الهواء الطلق أو الجاف، وعمليات الشحن التى تم شحنها قبل أكثر من شهر المؤسسة أخذت إجراءاتها من أسبوعين منذ بداية الأزمة، ومنذ تفشى الفيروس فى الصين تم أخذ إجراءات بضبط عملية الاستيراد والتشديد على المواد الغذائية التى تأتى من الصين".

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وأكمل عبيدات "المؤسسة تعمل مع كافة مؤسسات الدولة لغاية اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية فيما يتعلق بموضوع فيروس كورونا، ولا داعي لحالات الهلع والقلق لأن الفيروس لا ينتقل من إنسان لإنسان".

وشدد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أنه يتم التأكد من السلع عبر إجراء بعض الفحوصات المخبرية ومتابعة الوثائق الصحية.

يذكر أن ملاك مستودعات بيع المستلزمات الطبية، أشاروا إلى ارتفاع الطلب على الكمامات في الآونة الأخيرة، في ظل تصديرها إلى الخارج وتحديدا إلى جمهورية الصين، ما أدى لارتفاع أسعارها الضعف.