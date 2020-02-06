شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية على المستوى الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى فى دورته الـ105، وذلك لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة، إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، ويتضمن جدول أعمال اجتماع الدورة الـ105 للمجلس عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الاستوائية 2016) والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى.

كما يتضمن الملف الاجتماعي للمجلس عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك منها مختلف مجالات التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العربي - الهندي والصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي. وكانت الاجتماعات التحضيرية للمجلس قد بدأت باجتماع اللجنة الاجتماعية الأحد الماضي، ثم اللجنة الاقتصادية الاثنين، وتم رفع نتائج اجتماعات اللجنتين لاجتماع كبار المسئولين التي عقدت أمس والتي رفعتها بدورها للمجلس على المستوى الوزاري. Advertisements

وكانت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبوغزالة، أكدت أهمية متابعة تنفيذ المبادرات ومقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، فى دورتها الرابعة التى عقدت فى بيروت مطلع عام 2019، والتحضير للقمة العربية القادمة.