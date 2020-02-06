القضاء العراقي: إطلاق سراح 3123 متظاهراً منذ بدء الاحتجاجات

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، إطلاق سراح 3123 متظاهراً منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقال المجلس في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حسب آخر إحصاء من الهيئات التحقيقية المختصة بقضايا التظاهرات لغاية تاريخ 2020/2/5 بلغ عدد الذين تم إطلاق سراحهم منذ بدء الاحتجاجات 3123 متظاهرا".

وأضاف أن "عدد الموقوفين عن قضايا جنائية متفرعة عن أحداث التظاهرات بلغ 38 موقوفا".

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ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح.



والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.





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