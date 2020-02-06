إصابة فلسطينيين خلال مواجهات قرب بيت لحم

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الخميس، في بلدة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت في بلدة بيت جالا، بين عشرات الشبان وقوة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدة.

وأضاف الشهود، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان.

واندلعت المواجهات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة، وتفتيش منازل ومحال تجارية، ومصادرة أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة.



Advertisements

وأوضح الشهود، أن القوات صادرت مركبة فلسطينية خلال العملية، التي ما تزال مستمرة حتى الساعة.

وقال مسعفون ميدانيون، لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا للعلاج ميدانيا لعشرات المصابين بالرصاص المطاطي، وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ويفصل الجدار الإسرائيلي البلدة عن مدينة القدس المحتلة، حيث أصيب فجرا 12 جنديا إسرائيليًا، إثر حادث دهس وقع في المدينة.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، نقلا عن نجمة داود الحمراء (جمعية إسعاف حكومية) بأنّ أحد الإصابات خطيرة، بينما وصفت أخرى بالمتوسطة، بينما قالت إن باقي الإصابات طفيفة.

وأشارت القناة إلى أنّ هناك شبهات بوجود خلفية "قومية" لحادث الدهس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.