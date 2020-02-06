الجيش التركي يدفع بتعزيزات جديدة نحو الحدود مع سوريا

غازي عنتاب/ الخليج 365
أرسل الجيش التركي الخميس تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن قافلة تعزيزات تضم شاحنات محملة بدبابات وصلت قضاء "إصلاحية" التابعة لولاية "غازي عنتاب".
وأضاف أن القافلة توجهت عقب ذلك، إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، في ولاية هطاي جنوبي تركيا.
وعلمت الخليج 365 أنّ القافلة أرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية على الحدود السورية.
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