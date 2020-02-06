القصف الإسرائيلي على غزة يلحق أضرارا بالممتلكات

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-



تسببت الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة، فجر الخميس، بأضرار، بممتلكات المواطنين.

والتقطت عدسة "الخليج 365" صورا لأضرار كبيرة لحقت بعبارة الصرف الصحي، المتواجدة بالقرب من مخيم الشاطئ، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمنازل المجاورة.

وقال رمزي أهل، مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، لوكالة "الخليج 365"، إن القصف تسبب بتدمير العبّارة بشكل كامل وتدمير الشارع الرئيسي، حيث بلغت قيمة الخسائر نحو 50 ألف دولار.

وأضاف "هذه العبّارة خاصة بتجميع مياه الأمطار من عدة مناطق في غرب غزة، وتصبها في البحر مباشرة".

وبيّن أن تدمير العبّارة من شأنه أن يتسبب بغرق عدد من المناطق غربي مدينة غزة بمياه الأمطار، في حال "حدوث أي منخفض جوي جديد".

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وذكر أن التدمير قد يؤدي لحدوث "انهيارات وانجرافات في الشارع الرئيسي".

وأفادت مراسلة "الخليج 365" أن عددا من المنازل المجاورة للعبّارة تضررت جرّاء قوة الانفجار، حيث رصدت عدسة "الخليج 365" تدمير زجاج تلك المنازل.

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية، فجر الخميس، عددا من الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وجاء هذا القصف بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق "قذيفتي هاون، من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة دون وقوع إصابات".

وقال الجيش، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه "أغارت مقاتلات حربية على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة؛ ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة".

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