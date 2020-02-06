شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المملكة بداية من يوم غد ولمدة يومين.

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جاء ذلك عبر تغريدة نشرها الحصيني في حسابه على موقع “تويتر”، وذكر فيها: “من غد الجمعة، يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة من ٥ إلى ٧ درجات عما سجلته أمس الأربعاء لمدة يومين؛ لذا سوف يحرص البعض على لبس الملابس الصيفية نهارًا على شمال ووسط وغرب المملكة”.

وأضاف: “مثال على ذلك: الحرارة في الرياض العظمى الجمعة ٣١ درجة مئوية، ثم متوقعٌ تهاوي درجات الحرارة من السبت”.