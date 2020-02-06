شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المملكة بداية من يوم غد ولمدة يومين.
جاء ذلك عبر تغريدة نشرها الحصيني في حسابه على موقع “تويتر”، وذكر فيها: “من غد الجمعة، يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة من ٥ إلى ٧ درجات عما سجلته أمس الأربعاء لمدة يومين؛ لذا سوف يحرص البعض على لبس الملابس الصيفية نهارًا على شمال ووسط وغرب المملكة”.
وأضاف: “مثال على ذلك: الحرارة في الرياض العظمى الجمعة ٣١ درجة مئوية، ثم متوقعٌ تهاوي درجات الحرارة من السبت”.
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