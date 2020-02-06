شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المهندسين» تعلن عن إجراء جديد بشأن إصدار تراخيص المزاولة ‏للشركات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، إنها وبالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار قامت بإلغاء أحد المتطلبات السابقة الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص المزاولة للشركات المهنية الهندسية، بهدف تيسير الإجراءات.

وقال الهيئة: إنه أصبح يُكتفى بتقديم شهادة الاعتماد المهني والدرجات المهنية الخاصة بالمهندسين الأفراد، دون الحاجة إلى إصدار أو تجديد التراخيص، كما كان مطبقاً سابقًا.

وألزمت الهيئة جميع الشركات بالعمل على تعديل بيانات الشركاء المهنيين السعوديين الموضحة في عقد التأسيس وشهادة تسجيل الشركة بوزارة التجارة، مع استبدال أرقام تراخيص المكاتب القديمة بأرقام شهادات الاعتماد المهني الخاصة بالشركاء الأفراد.