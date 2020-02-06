شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة وإتلاف جهازَي «ساهر» بطريق السيل في مكة.. والشرطة تباشر الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة مساء أمس الأربعاء بلاغين، عن تعرُّض جهازين لرصد السرعة “ساهر” للسرقة والعبث على طريق السيل. وذكرت مصادر أن مركز العمليات الموحَّد تلقى بلاغًا من جهة الاختصاص عن تعرُّض نظام ساهر الواقع على طريق السيل، وتحديدًا بجوار مسجد الزيمة، للسرقة والإتلاف، كما تعرض جهاز آخر على الطريق نفسه بالقرب من مدخل قرية الخرج للتخريب، فباشرت الجهات الأمنية البلاغ، ووقفت على تفاصيله، وتولى مركز شرطة الشرائع الواقعة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة وإتلاف جهازَي «ساهر» بطريق السيل في مكة.. والشرطة تباشر الواقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.