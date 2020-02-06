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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قفزة جديدة لـ"جيف واينر" داخل موقع "لينكد إن" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال جيف واينر الرئيس التنفيذي لموقع "لينكد إن" المتخصص في التواصل المهني، الأربعاء، إنه سيترك منصبه اعتبارا من أول يونيو/حزيران.
وفي تدوينة على ملفه في لينكد إن، قال واينر، إن مدير الإنتاج رايان روسلانسكي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للينكد إن التابعة لمايكروسوفت.
وأضاف "سيعمل رايان تحت قيادة ساتيا (ناديلا) مباشرة وسيكون عضوا بفريقه المخضرم للقيادة".
وسيصبح واينر، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي منذ 2008، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمنصة.
ولدى لينكد إن، التي اشترتها مايكروسوفت في 2016، أكثر من 675 مليون عضو.
وحققت وحدة الإنتاجية وعمليات الشركات لدى مايكروسوفت، التي تضم لينكد إن، إيرادات بلغت 11.8 مليار دولار في الربع الثاني.
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