دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ماسنجر كيدز: فيسبوك يمنحك مزيداً من الرقابة على محادثات أطفالك

تزامناً مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، طرح موقع فيسبوك مجموعة جديدة من الميزات للرقابة الأبوية للمستخدمين على أطفالهم القصر، وذلك من خلال تطبيق ماسنجر كيدز.

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن التحديث الجديد في تطبيق ماسنجر كيدز المخصص للتراسل الفوري للأطفال، بات متوفراً عبر نظامي تشغيل آي أو إس وأندرويد، وقد تم طرحها من خلال الأدوات الخاصة بالرقابة الأبوية الموجودة على تطبيق فيسبوك الرئيسي.

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حيث يسمح التحديث الجديد للآباء بمطالعة تاريخ دردشات أطفالهم، وكذلك مشاهدة الصور المرسلة إليهم أو التي يقومون بإرسالها.

كما سيتمكن الآباء من معرفة المزيد من التفاصيل حول الأشخاص الذين يتراسل أطفالهم معهم، سواء من خلال التواصل عبر الفيديو، أو رؤية الصور الحديثة المستقبلة أو المرسلة.

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وبالإضافة إلى هذا، فإن الميزات الجديدة تسمح للآباء بتحميل كل المعلومات والأنشطة التي يقوم بها أطفالهم عبر تطبيق فيسبوك الأساسي.

وأشارت التقارير إلى أن فيسبوك أكدت أن كل المعلومات الخاصة بالأطفال عبر تطبيق ماسنجر كيدز لا يتم مشاركتها مع أي أطراف ثالثة، بخلاف الطفل وأهله.المزيد:

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