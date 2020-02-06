الحراك اللبناني يواصل الاحتجاج.. والحكومة تقر بيانها اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس بيروت: «الخليج»

يقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة يترأسها الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، اليوم الخميس، مشروع البيان الوزاري، على أن تتم إحالته بعد إقراره إلى مجلس النواب الذي ستمثل الحكومة أمامه يوم الثلاثاء المقبل لنيل الثقة، كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما تواصل الحراك الشعبي أمام قصر العدل احتجاجاً على توقيف ناشطين، في وقت أوضح ممثل الأمم المتحدة في لبنان أن شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي الإصلاح

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فيديو مقدم من Sky News Arabia

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وتتجه الأنظار إلى جلسة الثقة ومداخلات النواب لمعرفة كم من الأصوات ستحصل هذه الحكومة، على اعتبار أن النصاب الدستوري وهو 65 نائباً سيكون مؤمناً ولن تقاطع أي كتلة الجلسة، بل إن هناك بعض الكتل الكبيرة ستحجب الثقة سلفاً، ولن تنتظر ما سيقوله البيان الوزاري، وبالتالي ستحصل الحكومة على ثقة الأغلبية المطلقة أو ما بين 66 إلى 69 صوتاً، إلا أن الجلسة ستواجه أيضاً محاولة الحراك الشعبي منع عقدها، حيث يجري تنسيق بين تنسيقيات الثورة لنوعية التحرك ومحاولة منع النواب من الوصول إلى المجلس، كما سبق وجرى عند إقرار الموازنة العامة في الشهر الماضي، إلا أن مصادر متابعة أكدت أن هناك قراراً رسمياً كبيراً بتأمين انعقاد الجلسة مهما كان الثمن.

وفي هذا السياق، نفّذ عدد من المحتجين وقفة أمام سراي جونية شرقي بيروت، تزامناً مع مثول الناشط طوني خوري أمام القضاء بتهمة التحريض على قطع الطرقات وإثارة الشغب وسط انتشار عناصر مكافحة الشغب قبل أن يتم تركه بعد الإدلاء بإفادته. ونفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مدخل سراي طرابلس وعمدوا إلى رشق مكتب المحافظ بالبيض، مطالبين وزير الداخلية بتعيين بديل له كمحافظ للشمال، بعدما سبق أن وقع إشكال داخل السراي بين مرافقي المحافظ وعدد من الناشطين، ما أدّى إلى إصابة عدد من المحتجين. ونظمت اللجنة البيئية المنبثقة عن «حراك صيدا والجوار»، اعتصاماً أمام مدخل بلدية صيدا، رفضاً للترويج لإقامة مطمر على الأرض المردومة على الواجهة البحرية الجنوبية قرب معمل معالجة النفايات، حيث رفع المشاركون لافتة كبيرة بمطالبهم، وذلك وسط إجراءات أمنية اتخذتها عناصر من قوى الأمن الداخلي. ونفّذ عدد من الأشخاص وقفة تضامنية، أمام قصر العدل في بيروت أمس، مع الصحفي موسى عاصي بعد دعوتين قضائيتين من زوجة رئيس مجلس النواب رندة بري على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش «أننا نحاول تحريك المجتمع الدولي لتأمين المزيد من المساعدات للبنان، ونجدد القول إن مسألة شكل الحكومة في لبنان هي مسألة داخلية، لكننا نريد حكومة تجتمع وتستمع لمطالب الناس وتستجيب لها وتعمل على معالجة الأزمات المالية والاقتصادية». وشدد كوبيتش خلال لقاء في نقابة المحررين أمس، على أن «شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي الإصلاح، ومن المعيب مثلاً أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه والإصلاحات يجب أن تترافق مع مهل زمنية للتنفيذ وإن لم يساعد لبنان نفسه فلن يساعده المجتمع الدولي».

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