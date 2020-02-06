اخبار الخليج

الجيش السورى يسيطر على بلدة افس شمال سراقب بريف إدلب الشرقى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على بلدة افس شمال سراقب بريف إدلب الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام سورية سيطرة قوات الجيش السورى على بلدة افس شمال سراقب بريف إدلب الشرقى وسط تقدمها لتحريرها من سيطرة الإرهابيين.

وحررت وحدات الجيش السورى أمس بلدة تل طوقان الاستراتيجية وقريتى إسلامين والريان، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما، وفرضت سيطرتها ناريا على الطريق الدولي حلب-سراقب.

 

وأكد بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السورى، فجر الخميس، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على سوريا بتزامن فاضح مع العدوان الجوى الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكرى تركى يضم عدد من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السورى.

 

وأشار البيان إلى انتشار الرتل العسكرى التركى على خط بين بلدات /بنش ـ معرة مصرين ـ تفتناز/ بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة وعرقلة تقدم الجيش السورى، ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروع بشرية لديها.

 

Advertisements

ولفت البيان إلى أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تتابع مهامها الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، مؤكدة فى الوقت نفسه استعداد الجيش السوري وتصميمه على التصدى للعدوان مهما اختلفت تسمياته وأشكاله.

 

وشدد البيان على أن الجهود الإسرائيلية والتركية المتزامنة لن تفلح وكل من يدعم الإرهاب التكفيرى المسلح فى ثنى جنود الجيش السورى عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة.

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يسيطر على بلدة افس شمال سراقب بريف إدلب الشرقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا