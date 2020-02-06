اليمن..القوات الحكومية تسيطر على مواقع هامة غربي تعز

اليمن/شكري حسين/ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، من السيطرة على مواقع هامة عقب معارك عنيفة مع قوات جماعة الحوثيين في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أصيل السقلدي، للأناضول، إن "قوات الجيش اليمني كسرت هجومًا كبيرًا على مواقع الجيش في محاولة للسيطرة عليها في مدينة البرح غربي تعز".

وأضاف قائلًا إن "قوات الجيش ممثلة باللواءين (الثامن عمالقة)، و(14 عمالقة)، تمكنت من عقب تصديها للهجوم من التقدم لمسافة 5 كم والسيطرة على موقعي (الفقاسة، وجبل الرويقن) اللذان يعتبران خط الدفاع الأول بالنسبة للحوثيين".



وأشار إلى أن "مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح حيث سقط عشرات القتلى والجرحى(لم يحدد عددًا معينًا)، واغتنام عدد من الاسلحة والآليات".



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كما أوضح المصدر أن "السيطرة على موقعي الفقاسة والرويقن، سيسهل على قوات الجيش مهاجمة مواقع المليشيات باقل جهد وخسائر، ومعها باتت بقية مواقع الحوثيين آيلة للسقوط في أي لحظة".

وبينما لم يحدد السقلدي إن كانت المعارك خلفت خسائر بشرية بين القوات الحكومية أم لا، لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب حول تصريحاته من الحوثيين، المدعومين من إيران.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب أسقطت 70 ألف ضحية بين قتيل وجريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.