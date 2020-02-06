جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
استشهد، الخميس، فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان، الحكومي في مدينة جنين، لوكالة الخليج 365، إن شابا وصل للمستشفى مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، توفي خلال محاولة إنقاذ حياته.
واندلعت مواجهات في المدينة، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.
وقالت مصادر محلية، إن الشهيد هو يزن منذر ابو طبيخ عمره (19 عاما) من مخيم جنين، وهو طالب في كلية الاستقلال العسكرية في مدينة أريحا (شرق).
ودعت فصائل فلسطينية إلى إضراب شامل اليوم حداداً على الشهيد "أبو طبيخ"، حيث يشيع جثمانه لمثواه الأخير ظهر اليوم.
وهدم الجيش الإسرائيلي منزل "القمبع" للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018.
ويتهم "القمبع" بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.