محاضرة تركية في الدوحة حول "الدبلوماسية الإنسانية"

الخليج 365/الدوحة

ألقى عبد الله ألطاي مدير الدبلوماسية الإنسانية في هيئة الإغاثة التركية(إي ها ها)، الأربعاء، محاضرة حول قضايا النزاعات والدبلوماسية الإنسانية نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بالدوحة.

وشارك في الطاولة المستديرة التي ترأسها السيد سلطان بركات مدير المركز عدد من الخبراء والمتخصصين في المجال و منتسبي وزارة الخارجية القطرية ومنظمات المجتمع المدني.

وأدار الجلسة مدير المركز سلطان بركات المتخصص الدولي في مجال حل النزاعات. بحسب مراسل الخليج 365.

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وتطرق ألطاي خلال محاضرته إلى "أسس الدبلوماسية الإنسانية ودورها المتنامي في ظل تراجع الدبلوماسية التقليدية وتراجع المنظمات الدولية عن أداء دورها في الوساطة وحل النزاعات."

كما أشار ايضا إلى "الأدوار المهمة التي تقوم بها هيئة الإغاثة الإنسانية في مناطق النزاع من إطلاق سراح الأسرى وعمليات التبادل خاصة سوريا والعراق والفلبين واليمن".

بالإضافة إلى "الوساطات في حل النزاعات ولم شمل العوائل التي فرقتها الحروب و الممرات الإنسانية."

كما تحدث ألطاي عن تجربة بلاده في الإطار نفسه٬ موضحاً أن "تركيا كدولة ومجتمع مدني لها باع كبير في الدبلوماسية الانسانية عبر موسساتها المختلفة."الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.