الصين: ارتفاع عدد وفيّات فيروس كورونا المستجدّ إلى 560

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفع عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 560، بعد إعلان السلطات في منطقة هوبي الخميس تسجيل 70 وفاة إضافيّة.

كذلك، قالت السلطات الصحّية في تقريرها اليومي إنّه تم تسجيل 2987 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 27300 استنادًا إلى الأرقام التي نشرتها بكين سابقاً.