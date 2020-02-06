- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
ارتفع عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 560، بعد إعلان السلطات في منطقة هوبي الخميس تسجيل 70 وفاة إضافيّة.
كذلك، قالت السلطات الصحّية في تقريرها اليومي إنّه تم تسجيل 2987 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 27300 استنادًا إلى الأرقام التي نشرتها بكين سابقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: ارتفاع عدد وفيّات فيروس كورونا المستجدّ إلى 560 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.