المعلمي: المملكة تقبل ما يقبله الفلسطينيون وترفض ما يرفضونه

صحيفة الخليج الالكترونية

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الاسلامي، الذي ترأسته المندوبة الدائمة لجمهورية أفغانستان‬ الاسلامية الشقيقة السفيرة عادلة رضا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا الاسلامية ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول الاسلامية.

وأحاط السفير المعلمي سفراء الدول الاسلامية بنتائج اجتماع مجموعة الاتصال في منظمة التعاون الاسلامي المعنية بأقلية ‫الروهينجا المسلمة في ميانمار الذي تترأسه ‫المملكة العرببة السعودية.

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وثمن معاليه قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير ضد حكومة ميانمار تلزمها بضمان حماية أقلية ‫الروهينجا المسلمة استنادا على قرار الجمعية العامة الخاص بحالة حقوق الانسان في ‫ميانمار،الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول منظمة التعاون الاسلامي، مقدراً الجهود التي بذلتها جمهورية غامبيا الشقيقة في رفعها لهذه القضية الهامة أمام محكمة العدل الدولية.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد السفير المعلمي على موقف ‫المملكة العربية السعودية الثابت والتاريخي في مناصرة ‫القضية الفلسطينية‬، مؤكداً على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفقاً لقرارات الشرعيةالدولية، وأن المملكة تقبل ما يقبله ويرتضيه الفلسطينيون، وترفض ما يرفضونه.

حضر الاجتماع عضو الوفد الدائم المكلفة بإدارة شؤون قسم المنظمات الدولية السكرتير أول سارة عاشور، وعضو اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية والمسؤول عن ملف الروهينجا بالوفد السكرتير ثالث محمد خشعان.