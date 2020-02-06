وظائف شاغرة في برنامج «يسّر»

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين بمسمى «مهندس كهربائي»؛ للعمل بالرياض.
وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على رجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يكون على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، ألا يكون قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف والتقديم عليها عبر الرابط اضغط هنـــــــــــــا .
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