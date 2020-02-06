العمل تعتزم توفير فرص عمل تقنية وإبداعية عن بعد في القطاع الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تعتزم توفير فرص وظيفية للعمل عن بعد بالقطاع الخاص. وبيّنت وزارة العمل وفقاً لـ”عكاظ”، أن الفرص التي سيتم طرحها قريباً أمام الراغبين ستكون ذات طابع إبداعي وتقني. ونوهت إلى أنها ستواصل طرح وإيجاد فرص وظيفية مُخصصة للعمل عن بعد؛ تسهيلاً للراغبين للعمل في هذا النمط.

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