عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

رفعت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية سقف المنافسة مع غريمتها الدائمة شركة أبل Apple الأمريكية فيما يخص مجال صناعة السماعات اللاسلكية المتطورة بعد الكشف عن مواصفات الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية الجديدة جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus.



ووفقا لموقع theverge.com المتخصص في التكنولوجيا، فإن سماعات جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus سوف تتفوق على شقيقتها جالكسي بودز Galaxy Buds ذات المواصفات القياسية بعدة مميزات مختلفة؛ من أهمها طول عمر البطارية التي ستستمر في سماعات جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus لمدة 11 ساعة متواصلة بالمقارنة بـ6 ساعات بالنسبة لسماعات جالكسي بودز Galaxy Buds.

كما اهتمت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية بوضوح وجودة نقاء الصوت الصادر والوارد من سماعات جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus، حيث سيحتوي الجزء الأيمن والأيسر من السماعات على مكبر صوت لكل طرف، في حين يحتوي طراز جالكسي بودز Galaxy Buds الحالي على مكبر صوت واحد فقط.

وبهدف التغلب على مشكلة ضعف جودة المكالمات الصوتية التي تعاني منها سماعات جالكسي بودز Galaxy Buds، قامت سامسونج Samsung ببعض التعديلات الهندسية على أمل إصلاح تلك المشكلة، حيث أضافت ميكروفونًا إضافيا للصوت الخارجي ليصبح المجموع الكلي للميكروفونات الموجودة في سماعات جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus ثلاثة.

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وبشكل عام، لا تظهر أي اختلاقات على صعيد التصميم الخارجي بين سماعتي جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus وجالكسي بودز Galaxy Buds، حيث تتشارك السماعتان في نفس الأبعاد الخارجية والشكل، ولكن ستزن سماعات جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus نحو 6.3 جرام مقابل 5.6 جرام بالنسبة لسماعات جالكسي بودز Galaxy Buds الموجودة حاليا في الأسواق.

ومن المرجح أن يتمكن مستخدمو سماعات جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus التي ستتوافر في الأسواق بعدة ألوان، مثل الأسود والأبيض والأحمر والأزرق وسيصل سعرها إلى 149 دولارا أمريكيا من إقرانها بعدة أجهزة متعددة وليس بجهاز واحد فقط، كما الحال مع سماعات جالكسي بودز Galaxy Buds.

وأخيرا يتوقع المتابعون أن تبدأ شركة سامسونج Samsung الكورية طرح سماعات جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus تزامنا مع كشف الشركة النقاب عن قائمة متنوعة تضم هاتفها الذكي المُنتظر سامسونج جالكس إس 20 "Samsung Galaxy S20".