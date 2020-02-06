وزير الصحة التركي: قتيل و157 مصابًا في حادث تحطم طائرة إسطنبول

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، مقتل شخص وإصابة 157 جراء تحطم طائرة وخروجها عن المدرج لدى هبوطها في مطار صبيحة في إسطنبول.
ذكرت ذلك قناة «الحرة» الأمريكية في نبأ عاجل لها مساء اليوم الأربعاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
وكانت طائرة في مطار «صبيحة جوكشن» في إسطنبول قد تحطمت في وقت سابق اليوم، عندما خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين.
وذكرت قناة «TRT» التركية، أن الطائرة التابعة لشركة طيران «بيجاسوس» التركية خرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.
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