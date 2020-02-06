الأردن يطلب من مؤسساته عدم المبالغة في استقبال الوفود الصينية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

طلبت اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة من السلطات، عدم المبالغة في استقبال الوفود الصينية والاهتمام باستقبالهم بالمستوى المطلوب فقط، وذلك للوقاية ومنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة.

وجاء هذا الطلب بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء اليوم الأربعاء لوضع خطة وطنية في جميع المستشفيات، لمنع انتشار أي إصابة بفيروس كورونا في المملكة وتطبيق طرق ضبط العدوى ضمن البروتوكولات العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

ودعت اللجنة الى تطبيق أعلى مستويات الرقابة الصحية وضبط العدوى في المعابر الحدودية ومستشفيات العزل، ومنع دخول المسافرين القادمين من الصين الى المملكة إلا بعد 14 يوماً من مغادرتهم الصين.

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كما دعت الأردنيين إلى تجنب السفر إلى جمهورية الصحين الشعبية إلا للضرورة.

وأكدت اللجنة على دور الإعلام بمختلف أطيافه في الحملة الوطنية الشاملة في تناول رسائل التوعية والتثقيف الصحي التي اطلقتها الوزارة من خلال مديرية التوعية والإعلام الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي ولجان صحة المجتمع المنتشرة في انحاء المملكة، والبالغ عددها 120 لجنة بالتشاركية مع جميع القطاعات لاطلاع المواطنين على جميع الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمنع العدوى والتعرف بمرض كورونا وطرق انتقاله وأعراض الإصابة.

وتحجر وزارة الصحة الأردنية على ما يقارب 74 شخصاً قدموا من الصين حجراً صحياً في مستشفى الأوبئة التابع لمستشفيات البشير الحكومية في العاصمة عمان، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.