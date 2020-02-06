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وسائل إعلام: واشنطن تبحث مع بغداد نشر منظومة حماية جوية

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أكد مصدر عراقي، أن إخراج القوات الأجنبية والرد على الهجمات الصاروخية ونشر منظومة حماية جوية، كانت أبرز ما بحثه قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كنيث ماكينزي في بغداد.

وقال المصدر: «ماكينزي أوصل أمس رسائل عدة في بغداد إلى الرئيس برهم صالح بشأن عدد من القضايا. أعتبر أن الحديث حول قرار البرلمان الذي قضى بإخراج القوات الأجنبية من العراق يجب مناقشته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن».

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CAMP SHOUP, KUWAIT: US Marines from the 2nd battalion/8 MAR, prepare themselves after receiving orders to cross the Iraqi border at Camp Shoup, northern Kuwait, 20 March 2003. US marines and army infantry have advanced 40 kilometers (20 miles) inside Iraq since storming across the Kuwaiti border overnight, a marine officer said early today. AFP PHOTO/Eric FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)

وأضاف أن «الأمريكيين أبلغوا العراق ليلة أمس رسميا بأنهم اتخذوا قرارا دفاعيا لحماية نحو 5 آلاف جندي أمريكي متواجدين في عدة قواعد بالعراق عن طريق نصب منظومة حماية وردع جوي تعمل على مواجهة الصواريخ والاعتداءات الجوية».

وتابع: «الجنرال ماكينزي بحث أيضا موضوع سرب مقاتلات إف 16 العراقي، والذي توقفت واشنطن عن توفير الدعم الفني لها منذ نحو شهر، وكذلك الذخيرة وقطع غيار أسلحة وعربات مدرعة ودبابات أمريكية يستخدمها الجيش العراقي».

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وشدد المصدر على أن «الأمريكيين يستخدمون هذه الورقة للضغط على الحكومة العراقية بالدرجة الأولى، إذ أن الترسانة العسكرية العراقية حاليا غالبيتها أمريكية المنشأ».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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