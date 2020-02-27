أيهما أكثر تهديدا للسعودية الحوثي أم الإصلاح؟

أظهر استطلاع على تويتر أنّ خطر حزب الإصلاح الإخواني على السعودية أكثر من خطر جماعة الحوثي.

وكان عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الإعلامي، وضاح بن عطية، أجرى استطلاع رأي على تويتر أراد منه إظهار مخاطر الحوثي والإصلاح على المملكة، حيث أظهر الاستطلاع أنّ حزب الإصلاح أخطر من الحوثي، وذلك بنسبة 85 %، باعتبار إخوان اليمن أخطر جهة في اليمن تهدّد الأمن القومي السعودي وتعيق التحالف العربي في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية بخياناته المتلاحقة، وفق ما نقلت عدة وكالات محلية.

وشارك في الاستطلاع 3121 شخصاً من نشطاء تويتر، واستمر 24 ساعة، وكانت نتيجته أنّ 85 % من المصوتين اختاروا حزب الإصلاح كأول خطر يهدد الأمن القومي السعودي والخليج، باعتباره خطراً يوازي خطر ميليشيا الحوثي الإيرانية.

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