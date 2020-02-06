عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطة أوروبية لمواجهة السرطان.. 3.5 مليون مريض سنويا

الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورة عامة تمهيداً لإعداد خطة لمكافحة مرض السرطان، الذي يتسبب في ربع الوفيات بقارة أوروبا، بحلول نهاية العام الجاري.



وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين "معاً نستطيع صنع الفارق من خلال الوقاية والبحوث واعتماد استراتيجية جديدة للبيانات والتعامل بصورة متساوية في سائر أنحاء أوروبا".

وتطرَّقت المسؤولة، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، إلى وفاة شقيقتها الصغرى في سن 11 عاماً حين كانت فون دير ليين في الـ13 من العمر، جراء ورم عضلي خبيث.

وتوجّهت بعدها بالتحية إلى مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيديس، المكلفة بإنجاز الخطة، وهي نفسها تغلّبت على سرطان الثدي.

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وتُشخَّص سنوياً في أوروبا إصابة نحو 3.5 مليون شخص بالسرطان، وفق أرقام المفوضية، التي تشير إلى أنَّ لهذا المرض "آثارا كبيرة على أنظمة الصحة والاقتصادات"، فيما 40% من حالات الإصابة بالسرطان متصلة بـ"أسباب يمكن تفاديها".

وستتضمن خطة المفوضية التي يُفترض تقديمها بحلول نهاية 2020، اقتراحات للتصدي لكل المراحل الرئيسية في الإصابة بمرض السرطان، من الوقاية إلى الرصد والتشخيص السريع مروراً بجودة حياة المرضى والمحيطين بهم.

وتستهدف الخطة أيضاً تحسين الوصول إلى العلاجات وضمان توافر الأدوية بأسعار مقبولة، ومساعدة الطواقم الطبية والعلاجية.

وقضى السرطان على نحو 1.2 مليون شخص في أوروبا سنة 2016، بحسب المكتب الأوروبي للإحصاءات.

وتسبب هذا المرض بربع الوفيات في القارة الأوروبية، كما أنه مسؤول عن 37% من الوفيات لدى الأشخاص دون سن 65 عاماً.

وسجلت أعلى نسب الوفيات جراء السرطان في المجر وكرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، أما أدنى المستويات فقد كانت في قبرص وفنلندا ومالطا والسويد وإسبانيا.