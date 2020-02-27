بطرق جديدة.. الإصلاح يمكن مليشيا الحوثي من الموارد في المناطق المحررة

إلى جانب تمكين المليشيا الحوثية من السيطرة على جبهات مهمة استعادها التحالف بكلفة عالية، يعمل حزب الإصلاح على تمكين المليشيا من الموارد في المناطق المحررة، عبر تعيين موالين لها في شركات نفطية وغيرها.

وعلى الرغم من الضجة التي أثارها قرار تعيين المداني، مديرا لأمن مأرب، على اعتبار أنه مقرب من المليشيا الحوثية، إلا أن الإصلاح لم يضع اعتبارا لكل الأصوات التي نادت سابقا بإقالته، وبدلا من ذلك قام بتعيين حوثي في شركة صافر النفطية.

في السياق، كشفت مصادر اقتصادية عن سيطرة مليشيات الحوثي، على إدارة شركة صافر النفطية الحكومية بمأرب.

وأكدت المصادر، إن الشركة النفطية، الواقعة في محافظة مأرب، شرقي اليمن، تعاقدت مؤخراً مع محامٍ موالٍ لمليشيات الحوثي.

وبينت المصادر أن المحامي يدعى عدنان بلعيد، ويعمل عضواً في اللجنة القانونية التابعة لما تسمى اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد علي الحوثي، أحد كبار قادة الجماعة الحوثية.

ولفتت المصادر الخاصة إلى أن سالم كعيتي (المدير العام الحالي لشركة صافر) عينته اللجنة الثورية الحوثية في لجنة الرقابة، ومن ثم عينه القيادي الحوثي أمين زبارة مدير موقع، وفي وقت لاحق قام سيف الشريف وزير النفط في حكومة الشرعية، بتعيينه نائباً للمدير العام قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً للشركة.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية تتغلغل على أكثر من صعيد في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الإصلاح.

وكانت تساؤلات كثيرة أثيرة عن ما وراء السيطرة السريعة لمليشيا الحوثي على المناطق الممتدة من مديرية نهم إلى مثلث الجوف ومديريتي مدخل ومجزر في مأرب.

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