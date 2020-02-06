طائرة تخرج عن المدرج وتنشطر إلى قسمين في إسطنبول

وأظهرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة وقد ابتعدت كثيرا عن المدرج.
وبدا القسم الأمامي من الطائرة مشطورا تماما، أمام جدار محيط بالمطار.
وقال وزير النقل التركي إن 177 شخصا كانوا على متن الطائرة، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في الحادث، بحسب ما أورد مراسلنا في إسطنبول.
وفي وقت لاحق، عرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة بعد تحطمها وإجلاء بعض الركاب.
وبحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24"، إن الطائرة قد أقلعت في وقت سابق اليوم من مدينة أزمير صوب مدينة إسطنبول.
وتعود الطائرة وهي من طراز بوينغ 737- 86، إلى شركة بيغاسوس المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة.
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