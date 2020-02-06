شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على المستوى الوزارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم ، الخميس ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب فى دورته الـ 105.وكان قد عقد أمس ، الأربعاء ، اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية على مستوى كبار المسئولين ، تحضيرا لاجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب فى دورته الـ 105 ، وذلك لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربى الاقتصادى والاجتماعى المشترك.
وبدأت الاجتماعات التحضيرية للمجلس باجتماع اللجنة الاجتماعية الأحد الماضى ، ثم اللجنة الاقتصادية الاثنين الماضى، وتم رفع نتائج اجتماعات اللجنتين لاجتماع كبار المسئولين تمهيدا لرفعها للوزراء .
ويتضمن جدول أعمال اجتماع الدورة الحالية للمجلس عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس المقبل ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الإستوائية 2016) والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وبنود اقتصادية واجتماعية أخرى .
كما يتضمن الملف الاجتماعي للمجلس عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك منها مختلف مجالات التعاون العربي – الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العربي – الهندي والصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.
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