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اكتشاف أقدم بئر خشبية في العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف أقدم بئر خشبية في العالم

الخميس 6 فبراير 2020

اكتشاف أقدم بئر خشبية في العالم

متابعات_الخليج 365

أعلن علماء آثار بدول التشيك اكتشاف أقدم بئر خشبية في العالم، وذلك بعد دراسة بئر من العصر الحجري الحديث عثر عليه منذ عامين.

 

وكان العلماء يظنون أن استخدام هذه التقنية بدأ بعد حقبة العصر الحجري الحديث بكثير، وهذه البئر التي كانت بعمق 4 أمتار اكتشفت سنة 2018 في موقع طريق على بعد 120 كيلومترا تقريبا شرق العاصمة براج.

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وقال ياروسلاف بيسكا، من مركز الآثار في مدينة أولوموتس التشيكية: "أجرينا تحليلا قائما على علم تحديد أعمار الأخشاب"، وأوضح أن "البئر تعود إلى 5256-5255 قبل الميلاد، ولم يخلص علماء تحديد أعمار الأخشاب إلى وجود أي منشأة من الخشب الصناعي أقدم منها في العالم، إلا أن هذا الأمر قد يتغير مستقبلا".

 

ولفت بيسكا إلى أن "البئر محفوظة حاليا وحالما تنجز أعمال الحفظ ستنقل إلى متحف في (مدينة) باردوبيتسه المجاورة في خلال عامين أو ثلاثة".

 

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية أن الهيكل الأساسي للبئر قام على 4 أعمدة وزعت في الزوايا وجرى شقها لوضع الألواح داخلها.

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