عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كم ربحت شركة جوجل خلال 2019 بالكامل

الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "ألفابت" الشركة الأم لجوجل عن نتائج أعمالها لعام 2019 بالكامل فضلا عن إيرادت الربع الرابع من ذلك العام، وكشفت الأرقام عن ارتفاع إيرادات "ألفابت" بنحو 18 بالمئة لتصل إلى 161.85 مليار دولار مقارنة بالعام الماضى 2018، كما صعدت الأرباح إلى 34.34 مليار دولار فى 2019، مقارنة مع 30.73 مليار دولار فى العام السابق له.



فيما كشفت نتائج أعمال الشركة أنها حققت صافى أرباح بقيمة 10.67 مليار دولار فى الثلاثة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقارنة مع 8.94 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2018، كما ارتفعت الإيرادات بنحو 17 بالمائة لتصل إلى 46.07 مليار دولار فى الربع الأخير من العام الماضى، مقابل 39.27 مليار دولار فى الربع المقارن من العام السابق له.

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وكانت توقعات تقديرات المحللين تشير إلى تحقيق "ألفابت" إيرادات بقيمة 46.9 مليار دولار، كما أعلنت الشركة الأمريكية عائدات إعلان "يوتيوب" والحوسبة السحابية منفصلة لأول مرة، خيث ارتفعت إيرادات إعلانات "يوتيوب" إلى 4.71 مليار دولار فى الربع الأخير من العام الماضى، مقارنة مع 3.60 مليار دولار فى الربع نفسه من 2018 بينما إرتفعت الإيرادات لكامل العام من 11 مليار دولار العام الماضى إلى 15 مليار هذا العام.

وقد حققت الخدمات السحابية عائدات قدرها 2.61 مليار دولار فى الربع الرابع من 2019، بزيادة عن 1.70 مليار دولار قبل عام، حيث حققت إيرادات سنوية قيمتها 8.9 مليار دولار أى بإرتفاع سنوى بنسبة 53% عن العام الماضى الذى حققت فيه 5.8 مليار دولار.

كذلك فقد ارتفعت إيرادات إعلان "جوجل" إلى 37.93 مليار دولار فى الربع الأخير من العام الماضى، مقابل 32.51 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق له.