عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مادونا تدعو هاري وميجان للإقامة بمنزلها في نيويورك

الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

دعت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا، الثلاثاء، الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان للانتقال إلى نيويورك وليس إلى كندا، التي وصفتها بـ"المملة".



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وقالت مادونا، في فيديو نشرته على تطبيق "إنستجرام": "سأؤجر لكم منزلي في سنترال بارك ويست"، مضيفة أنه يتعين عليهما الإقامة في نيويورك وليس في كندا "المملة".

وأشادت بمنزلها، قائلة: "به غرفتان للنوم وأفضل إطلالة على مانهاتن وشرفة رائعة".

يُذكر أن هاري وميجان أعلنا مؤخرا التخلي عن مهامهما الملكية والإقامة على نحو متناوب في كندا وبريطانيا.