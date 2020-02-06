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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 24 تطبيقا خطيرا احذفها فورا من هاتفك الأندرويد
الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تعد هواتف أندرويد من أكثر الهواتف الذكية المحمولة انتشارا فى جميع أنحاء العالم، ولكن إذا كنت تستخدم هاتف ذكى يعمل بنظام التشغيل التابع لجوجل، فقد يجعلك تقريرًا جديدًا تعيد النظر فى التطبيقات التى قمت بتثبيتها على جهازك الأندرويد، حيث اكتشف باحثين من شركة VPN Pro ما يصل إلى 24 تطبيق أندرويد خطير يحتوى على برامج ضارة، وذلك بحسب موقع مترو البريطانى.
وفى منشور حول النتائج ، أوضح الباحث يان يونجرين: "كشف بحثنا أنهم يطلبون قدراً كبيراً من الأذونات الخطرة، مما يعرض بيانات المستخدمين الخاصة للخطر، وتشمل هذه الأذونات الخطيرة القدرة على إجراء المكالمات والتقاط الصور وتسجيل الفيديو وتسجيل الصوت وغير ذلك الكثير."
ويتم تشغيل هذه التطبيقات من قبل شركة صينية تدعى Shenzhen HAWK ، وتم تنزيلها بالفعل أكثر من 382 مليون مرة، ولعل واحدة من أكثر التطبيقات شعبية تسمى Weather Forecast ، وفقًا لـ VPN Pro.
وبعد اكتشاف التطبيقات الخطرة، أبلغت VPN Pro النتائج إلى جوجل، التى قامت الآن بحذف التطبيقات من متجر جوجل بلاى، وقالت الشركة: "نحن نأخذ تقارير انتهاكات الأمان والخصوصية على محمل الجد، فإذا وجدنا سلوكًا ينتهك سياساتنا، فإننا نتحرك، وبناءً على النتائج، يحث الباحثون مستخدمى أندرويد على توخى الحذر من التطبيقات التى يقوموا بتنزيلها".
ما هى التطبيقات الخطيرة:
HI VPN, Free VPN
Soccer Pinball
Dig It
Laser Break
Word Crush
Music Roam
Word Crossy!
Puzzle Box
World Zoo
Private Browser
Calendar Lite
Turbo Browser
Joy Launcher
Virus Cleaner 2019
Super Cleaner
Hi Security 2019
Candy Selfie Camera
Super Battery
Candy Gallery
Hi VPN Pro
Net Master
filemanager
Sound Recorder
Weather Forecast
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