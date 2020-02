دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady افضل منح التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 للمصورين والمصورات

قد يتوافر في الكثير من الاشخاص الابداع والمهارة والقدرة على اضافة الكثير مما لم يستطعه الكثيرون ولكن يبقى ابداعهم مقيدا ضمن الظروف المادية التي لا تسمح بظهوره ومن هنا جاءت فكرة منح التصوير لدعم هؤلاء المصورين ليتمكنوا من اظهار أفضل ما عندهم. © القيادي افضل منح التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 للمصورين والمصورات

© alqiyady افضل منح التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 للمصورين والمصورات * ما هي منح التصوير الفوتوغرافي ولماذا ستحتاج واحدة منها؟

وجدت منح التصوير لتكون مصدرا داعما للمصورين في مهنتهم، فالتقدم لها

يعني طلب الدعم لاكمال مشروع أو لتمنية نفسك ضمن مهنتك ولكن بالتأكيد

لا يعني التقدم بطلب المنحة أنها ستكون من نصيبك فهناك العديد ممن سيتقدمون لها أيضا.

لذا هناك عدة امور عليك ان تأخذها بعين الاعتبار ليتم اختيارك للمنحة من بين الكثيرين،

عليك أن تكون قادرا على أن تشرح الاسباب التي ستجعلك على لائحة الفائزين وما الذي

ستفعله بالدعم الذي ستتلقاه من منح التصوير التي تتقدم لها. اقرأ ايضاً | منح صناعة الافلام للطلاب والهواة والمحترفين لعام 2020

كما عليك أن تهتم بتقديم وتطوير سيرة ذاتية رائعة فهي الاستكون شاهدا على احترافيتك،

وفي كل الاحوال عليك أن تكون مستعدا لتقبل عدم حصولك على المنحة بروح رياضية

في حال لم تكن من الفائزين بها. * الامور التي يجب عليك الاهتمام بها عند التقدم لـ منح التصوير الفوتوغرافي

1- المتطلبات: عليك ان تعرف جيدا ما هي متطلبات هذه المنحة وهل تناسبك.

2- مالذي تريده الجهة المانحة: عليك ان تكون على دراية تامة بما تطلبه

لاجل توفير هذه المنحة فقد تطلب نماذجا من أعمالك السابقة، شرح قصير

عن نفسك او سيرة ذاتية وما الى ذلك…

3- كيف ستستقبل الجهة المانحة الطلبات: مثلا عن طريق الموقع اوالايميل.

4- الموعد النهائي : اذا تجاوزت الموعد النهائي لتقديم الطلباتفقد خسرت المنحة.

و أما عن التجهيزات والتحضيرات فعليك ان تتمرس على التحدث عن نفسك

وعن أهدافك وتطلعاتك والأمور الاخرى التي تهم المانحين، كذلك حاول

ان تكون أول المتقدمين فتقدمك بوقت متأخر حتى وانت ضمن حدود الفترة المحددة

ربما تعد اشارة الى أن مهاراتك في ادارة الوقت ضعيفة لذا احرص على التقدم منذ البداية.

© alqiyady افضل منح التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 للمصورين والمصورات

1- منحة Individual Photographer’s Fellowship من مؤسسة Aaron Siskind

تدعم هذه المنحة مصور محترف ونشط، يتم تحديد الفائزين من قبل لجنة من الحكام

اعتمادا على العمل المقدم والأعمال السابقة أيضا…

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنه.

– الرسوم: 25$ دولار امريكي.

– الجائزة : تصل الى 15,000$ دولار لكل فائز.

– الاهلية : للمصورين الذين لاتقل مدة عملهم في التصوير الفوتغرافي

والفن المعتمد على الصور عن 21 عاما.

المتطلبات : – 10 صور / 250 كلمة (حد أقصى ) بيان الفنان ملخص المهنة

/ السيرة الذاتية / السيرة الذاتية القصيرة (تعريف بنفسك) 500 كلمة كحد أقصى. 2- منحة Early Career Grant بواسطة National Geographic

– آخر موعد للتقديم: 22 أبريل 2020 (القرارات في أغسطس 2020)

– الرسوم: لا شيء

– الجائزة : 5,000 $ دولار وتصل لـ 10,000$ دولار.

– الاهلية : يجب أن لا يقل عمر المتفدم عن 18 عاما مع خبرة خمس سنوات

أو أقل في المجال.

– المتطلبات : يجب ارسال فيديو مدته دقيقتين مع طلبك باللغة الانجليزية

أو مع تسميات توضيحية باللغة الانكليزية… 3- منحة Getty Images Creative Bursary

بالنسبة للمصورين لذوي الخبرة التي تقل عن خمس سنوات وبميزانية قليلة

أو ربما معدومة تعتبر هذه المنحة فرصة جيدة لهم للانطلاق..

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنه

– الرسوم : لا شيء مدرج

– الجائزة : 3,000$ دولار وتصل لـ 10,000$ دولار امريكي.

– الاهلية :غير مدرجة

المتطلبات : روابط لمحفظة الأعمال Portofolio الحالية

وملخص اقتراح المشروع 200-500 كلمة ومقال قصير و Mood board. 4- منحة IPG Talent of the Year 2020

تسمح هذه المنحة للمصورين بالتقدم حسب ميولهم من دون قيود على النوع والموضوع.

– آخر موعد للتقديم: 31 يوليو 2020

– الرسوم: لا شيء

– الجائزة : 1,000$ دولار امريكي.

الاهلية : يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما و ان يكون قدم مشروعا مكتملا

أو مستمرا خلال الخمس الى الثلاث سنوات الماضية…

– المتطلبات : – سلسلة تصل الى 10 صور مع موضوع معين.

– وصف للمشروع (50 كلمة كحد أقصى ) وعنوان للمشروع. 5- منحة Alexia Professional مقدمة من مؤسسة Alexia

هذه المنحة مخصصة للمصورين الذين يعملون من خلال أعمالهم على تعزيز

قيم السلام والتفاهم الثقافي…

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنه

– الرسوم: 50$ دولار امريكي.

– الجائزة : 20,000$ دولار امريكي.

– الاهلية : يجب أن يكون مصورا فرديا ولم يتلق أي منح أو جوائز

تتجاوز 10,100$ دولار امريكي خلال السنة التقويمية السابقة..

المتطلبات : – ملخص المشروع (25 كلمة كحد اقصى )

– مقترح مكتوب 550 كلمة كحد أقصى لانشاء العمل.

– سيرة ذاتية مع ثلاث توصيات.

– خلاصة العمل (ما يصل ل 20 صورة). 6- منحة Firecracker Photographic مقدمة من Firecracker

حصريا للمصورات الاناث الذين لديهم اهتمام بالمواضيع الوثائقية…

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنه.

– الرسوم: 10 جنيه استرليني.

– الجائزة : 2,000 جنيه استرليني.

– الاهلية : أن تكون مصورة تسعى للحصول على المساعدة مع انتهاء مشروع

التصوير الفوتوغرافي الوثائقي.

– المتطلبات : غير مدرجة 7- منحة Project Launch مقدمة من CENTER

Advertisements

تستهدف المشاريع التي تم اكمالها أو لازالت قيد العمل عليها وتهدف الى مساعدة

المصورين على اكمالها او الاعلان عنها بمستوى أعلى مما يستطيع المصور حاليا.

– آخر موعد للتقديم: سيم الاعلان عنه

– الرسوم: سيتم الاعلان عنها

– الجائزة : 1,000$ – 5,000$ دولار امريكي.

– الاهلية : مصور متميز يعمل على سلسلة من الفنون الجميلة أو مشروع وثائقي.

– المتطلبات : غير مدرجة. 8- برنامج Artist-in-Residence بواسطة Light Work

تتميز هذه المنحة بانها برنامج اقامة ويحصل الفائز على راتب ودعم وسكن

من وكالة التمويل وامتيازات اخرى…

– آخر موعد للتقديم: 1 يوليو 2020

– الرسوم: غير مدرجة

– الجائزة : راتب 5,000$ دولار واقامة شهر واحد.

– الاهلية : فنان يعمل في التصوير الفوتغرافي أو فنون التصوير.

– المتطلبات : غير مدرجة 9- منحة Eugene Smith بواسطة W. Eugene Smith Memorial

الامريكي يوجين سميث كان صانع مقالات مصورة وقد اطلق عليه البعض

مبتكر المقالة المصوة وقد تم اقران هذه المنحة باسمه تكريما له…

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنها

– الرسوم: 50$ دولار امريكي

– الجائزة : 40,000$ دولار امريكي.

– الاهلية : مصور يعمل عمله ومشروعه المقترح وفقا لتقليد W. Eugene Smith.

– المتطلبات :

– سيرة ذاتية احترافية (2000 حرف كحد أقصى).

– مقترح مشروع.

– ما يصل إلى 40 صورة ممثلة للمشروع المقترح. 10- منحة The Imagely بواسطة Imagely

مخصصة لدعم المصور الذي ينشر الوعي بالقضايا الانسانية والأزمات البيئية.

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنه

– الرسوم: لا شيء

– الجائزة : 5,000$ دولار امريكي.

– الاهلية :لا يقل العمر عن 21 عاما.

– المتطلبات : بيان مشروع من صفحة واحدة.

– رابط لمحفظة الأعمال مع مقالة صور كاملة واحدة على الأقل. 11- منحة Ian Parry الراعي: Sir Don McCullin C.B.E

توفي ايان باري عام 1989 والذي كان يغطي احداث الثورة الرومانية

فاجتمع افراد اسرته واصدقاؤه ومحرر صوره ليقرروا انشاء هذه الجائزة تكريما له…

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنه

– الرسوم: لا شيء

– الجائزة: 3500 جنيه إسترليني.

– الأهلية: يجب أن تحضر دورة فوتوغرافيا بدوام كامل أو ان يكون

عمر المتقدم أقل من 24 سنة.

– المتطلبات: غير مدرجة. 12- برنامج Lucie Scholarship بواسطة مؤسسة Lucie

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنه

– الرسوم: لاشيء

الجائزة : 1,000 $- 5,000$ دولار امريكي.

– المتطلبات :

– مقترح مشروع ووصف المشروع (250 كلمة)

– خطة المشروع وخمسة أهداف للمشروع.

– السيرة الذاتية القصيرة (التعريف عن الشخص صفحة واحدة او السيرة الذاتية CV

– 20 من الصور الرقمية. 13- منحة PHmuseum 2020 Photography

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنه

– الرسوم: 40$ دولار امريكي.

الجائزة : 1,300$ – 8,000$ دولار امريكي.

المتطلبات : – مقترح مشروع

– وصف المشروع (250 كلمة)

– خطة المشروع وخمسة أهداف للمشروع.

– السيرة الذاتية القصيرة للتعريف عن الشخص صفحة واحدة

أو السيرة الذاتية CV

– 20 من الصور الرقمية 14- منحة Emerging Photographer بواسطة Burn Magazine

كل من المشاريع الصحفية والفنية مؤهلة للحصول على هذه الجائزة

او جائزة المواهب الشابة من فوجي فيلم والتي تبلغ 10,000$ دولار امريكي.

– آخر موعد للتقديم: سيتم الاعلان عنه

– الرسوم: لا شيء

– الجائزة : 10,000$ دولار امريكي.

– الاهلية :المصورون مع مشروع شخصي او شركة ناشئة.

– المتطلبات : غير مدرجة. 15- منحة Magnum بواسطة مؤسسة Magnum يتم اختيار المتقدمين لهذه الجائزة عن طريق الدعوة.

– آخر موعد للتقديم: سبتمبر

– الرسوم: لا شيء

– الجائزة : حتى 10,000$ دولار امريكي.

– الاهلية :عن طريق الترشح فقط.

– المتطلبات : غير مدرجة

هل هنالك المزيد من منح التصوير الفوتوغرافي لم نذكرها هنا؟

شاركنا بها في خانة التعليقات اسفل المقال.

The post افضل منح التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 للمصورين والمصورات appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي