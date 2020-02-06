دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيروس كورونا يُصيب شركة آبل في مقتل

تُعاني الصين من تفشي فيروس كورونا بين مواطنيها؛ حيث أدى لوفاة 362 حالة وإصابة قرابة الـ 18 ألف مواطن.. لعلك تسأل الآن ما علاقة ذلك بهواتف آيفون التي تنتجها شركة آبل؟

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شركة "فوكس كون" التايوانية، التي تصنع هواتف آيفون حول العالم، أعلنت وقف جميع عملياتها الصناعية في الصين حتى 10 فبراير الجاري كموعد مبدأي.

صحف صينية نقلت عن مصدر بشركة فوكس كون:"ما يقلقنا هو التأخير لمدة أسبوع آخر أو حتى شهر آخر.. التأثير كبير.. بالتأكيد سيكون له تأثير على خط إنتاج آبل".

شركة آبل كانت قد أغلقت متاجرها الـ42 في البر الرئيسي للصين، أحد أكبر أسواقها، بصورة مؤقتة؛ حيث ينتشر فيروس كورونا الجديد بسرعة.

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المصدر ذاته بشركة فوكس كون، أوضح أن إغلاق مصانعهم لما بعد 10 فبراير سيُعطل الشحنات المنتظرة ويؤثر بصورة سلبية على المصانع مما سيؤثر بالتبعية عن شركة آبل أحد أبرز عملائها.المزيد:

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