شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترض على مشروع قرار حول ليبيا فى مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت روسيا على مشروع قرار بريطانى حول ليبيا ، كان يمكن أن يُعرض اليوم ، الخميس على التصويت في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أعلن دبلوماسيون.والنص الذي عُرض على أعضاء مجلس الأمن ، كان يمكن أن يُطرح على التصويت في الساعات الأربع والعشرين المقبلة في حال عدم تسجيل اعتراض قبل انقضاء مهلة تنتهي الساعة 19,00 ت غ.

ووفقا لقناة سكاى نيوز عربية، اطّلعت وكالة فرانس برس على التعديلات التي طلبت روسيا إدخالها وتشمل تعديل فقرة "قلق (المجلس) إزاء الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا"، واستبدال عبارة مرتزقة بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب".

وقال دبلوماسي إن روسيا وجنوب إفريقيا طلبتا إدخال تعديلات على النص البريطاني.

وتحدّث مصدر بريطاني عن صعوبات تواجهها المملكة المتحدة مع روسيا والولايات المتحدة في المباحثات حول النص والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

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وأرادت واشنطن أن يتضمّن النص صراحة "المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسيّة"، لكنها عادت ووافقت على الاكتفاء بعبارة "مرتزقة".

وقالت السفيرة البريطانية كارن بيرس إن "المحادثات مستمرة" في مجلس الأمن، مضيفة "نريد إجماعا حول النص" كما "نريد أن يتم تبنيه سريعا.

وأصبح النص البريطاني أمام احتمالين: إما إجراء محادثات جديدة بين أعضاء مجلس الأمن، وإما إصرار بريطانيا على إجراء التصويت على مسودتها التي يمكن أن تستخدم روسيا حق النقض لمنع إقرارها.