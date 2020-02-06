مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا فلسطينية بقطاع غزة

غزة/محمد ماجد، هاني الشاعر /الخليج 365

شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الخميس، غارات على أهداف فلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت أراضٍ، بعدة صواريخ في مدينة رفح، جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

Advertisements

ومساء الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون أطلقتا، من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة في قطاع غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.