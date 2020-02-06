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مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا فلسطينية بقطاع غزة

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غزة/محمد ماجد، هاني الشاعر /الخليج 365

شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الخميس، غارات على أهداف فلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت أراضٍ، بعدة صواريخ في مدينة رفح، جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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ومساء الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون أطلقتا، من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة في قطاع غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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