مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا فلسطينية بقطاع غزة

غزة/محمد ماجد، هاني الشاعر /الخليج 365
شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الخميس، غارات على أهداف فلسطينية، جنوبي قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت أراضٍ، بعدة صواريخ في مدينة رفح، جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ومساء الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون أطلقتا، من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة دون وقوع إصابات.
ولم تعلن أي جهة في قطاع غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
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