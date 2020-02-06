- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن زيادة أعداد ضحايا كورونا وأمريكا تؤكد 12 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تعلن زيادة أعداد ضحاياكورونا وأمريكا تؤكد 12 إصابة
الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 70 وفاة و2,987 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم هوبيه مركز انتشار الوباء.
وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 560 شخصا وعدد الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 19665 في الأراضي الصينية.
من جهة أخرى، قالت إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حدوث الإصابة الثانية عشرة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة إنه تم رصد الحالة في ويسكونسن وإن المريض سافر عدة مرات إلى بكين قبل مرضه وتعامل خلال وجوده بالصين مع أشخاص تبينت إصابتهم.
ولم تتوافر بعد معلومات عن حالة المريض.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن زيادة أعداد ضحايا كورونا وأمريكا تؤكد 12 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.