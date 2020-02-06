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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ80 دولارا.. شاحن جديد لشحن 4 أجهزة في آن واحد الخميس 6 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة ساتيشي شاحنها 108W Pro USB-C PD Desktop Charger الجديد، الذي يتيح شحن 4 أجهزة في آن واحد.

Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجسم المصنوع من الألومنيوم الأنيق يشتمل على منفذ USB-C بقوة 90 وات لشحن اللاب توب ومنفذ USB-C بقوة 18 وات لشحن حاسوب لوحي ومنفذين USB-A بقوة إجمالية تبلغ 12 وات لتزويد الأجهزة الأصغر بالتيار. ويتوفر الشاحن 108W Pro USB-C PD Desktop Charger الجديد بسعر يبلغ نحو 80 دولارا أمريكيا.

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